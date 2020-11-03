НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, НАБУ розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою ОАСК злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів ОАСК та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації".

Деталі: НАБУ оголошує Вовка у розшук вдруге. У вересні ще 6 суддів ОАСК розшукували як підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з Вовком.

Що передувало: 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

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