Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Вівторок, 3 листопада 2020, 18:13

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, НАБУ розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою ОАСК злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів ОАСК та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації".

Деталі: НАБУ оголошує Вовка у розшук вдруге. У вересні ще 6 суддів ОАСК розшукували як підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з Вовком.

 

Що передувало: 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда
Теми: НАБУОАСК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги

Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації

Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Усі новини...
НАБУ
Епоха деградації імені Зеленського
Порошенко та його цинічні... судді
Разумков про рішення КС: Не можемо дозволити зруйнувати антикорупційну реформу
Останні новини
18:13
НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка
18:05
Окупанти поранили українського захисника на Донбасі
17:58
У Береговому на Закарпатті більшість ради зайняли представники угорців
17:56
"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад 12 мільярдів
17:44
Очільник Мінекології заразився коронавірусом
17:44
Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги
17:24
Венеційська комісія проведе експертизу ситуації навколо КС
17:17
На Закарпатті розглядають 4 місця для будівництва нового аеропорту
17:16
Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації
16:55
У США достроково проголосували рекордні 100 млн виборців
Усі новини...