Трофімова звільнять з посади, але залишать в ОПУ – джерела
Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у команді президента
Деталі: Трофімова звільнять найближчим часом із займаної посади, але він залишиться в Офісі.
За даними УП, президент не хоче його зовсім відпускати від себе, тому наразі ще обговорюється, яку саме посаду отримає Трофімов.
За регіональну політику в ОПУ найімовірніше відповідатиме Кирило Тимошенко, зазначається, що він вже проводив зустрічі з декількома головами ОДА.
Співрозмовник запевняє, що наступного тижня повідомлять усі кадрові зміни.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОП з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
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