Трофімова звільнять з посади, але залишать в ОПУ – джерела

Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у команді президента

Деталі: Трофімова звільнять найближчим часом із займаної посади, але він залишиться в Офісі.

За даними УП, президент не хоче його зовсім відпускати від себе, тому наразі ще обговорюється, яку саме посаду отримає Трофімов.

За регіональну політику в ОПУ найімовірніше відповідатиме Кирило Тимошенко, зазначається, що він вже проводив зустрічі з декількома головами ОДА.

Співрозмовник запевняє, що наступного тижня повідомлять усі кадрові зміни.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОП з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

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