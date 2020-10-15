Війни на Банковій. Як Єрмак з'їдає друзів Зеленського

Трохи більше року знадобилось для того, щоб колись "прості хлопці" із команди Володимира Зеленського почали приростати до своїх крісел.

Після своєї тріумфальної перемоги на виборах новий президент в буквальному сенсі привів у найвищі кабінети зовсім нових людей.

По завершенні інавгурації від Маріїнського палацу із Зеленським вийшли "звичайні люди", але на вході до адміністрації президента вони перетворились на політиків.

Можливо, навіть сам Зеленський вірив у те, що йому вдасться "стати президентом і залишитись людиною". Але за якісь 15 місяців його новенький, щойно перейменований офіс усе більше нагадує "стару добру" адміністрацію.

На Банковій знову плетуться інтриги, ведуться бої за "доступ до Першого" та тривають тихі підкилимні війні.

Однією із найгарячіших перед місцевими виборами стала війна глави ОПУ Андрія Єрмака зі першим заступником Сергієм Трофімовим. Це протистояння на Банковій найпомітніше, але далеко не єдине.

"Українська правда" розповідає про конфлікти всередині ОПУ, внутрішні перестановки та потенційні гучні звільнення.

На Банковій знову плетуться інтриги, ведуться бої за "доступ до Першого" та тривають тихі підкилимні війні Фото: ОП

Війна в оточенні Зеленського

Після свого призначення на посаду керівника ОПУ у лютому 2020-го Андрій Єрмак зумів швидко створити навколо Зеленського атмосферу "повного комфорту".

За головування в Офісі Андрія Богдана Банкова постійно провокувала конфлікти всередині команди, давала наганяй і вимагала тримати "лінію". Главі ОПУ було діло до всіх і вся.

Як згадують в розмовах депутати "Слуги народу", Богдан міг приходити в коментарі під постами у Facebook і там роздавати на горіхи.

Єрмак обрав діаметрально протилежну модель поведінки – публічно ні з ким не сваритись. Для нього в роботі є одна головна цінність – комфорт Зеленського.

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Як влучно охарактеризував обох керівників ОПУ один з найбагатших українців у розмові з УП: "Богдан ставив себе так, наче він є другою головою Зеленського. А Єрмак – просто хвіст президента".

Та, як відомо, часом хвіст крутить собакою…

Нелюбов двох глав ОПУ була настільки велика, що ще до формального призначення на посаду Єрмак почав відрізати від прийняття рішень усіх, кого вважав "людьми Богдана".

Під удар потрапив попередній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком, який до цього був заступником Богдана на Банковій. Втратив посаду колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, якого до останнього прикривав саме Богдан.

За тією ж логікою під загрозою звільнення опинились колишні заступники Богдана в Офісі.

Не дивно, що призначення Єрмака керівником Офісу не викликало ентузіазму ні в так званих "людей Богдана", ні у вихідців з "Кварталу" фото: оп

В першу чергу – Кирило Тимошенко, який відповідав за інформаційну політику ОПУ, Андрій Смірнов, який курує судову гілку влади, Юлія Ковалів, яка очолює в ОПУ економічний напрямок.

"Коли Єрмак тільки-но став головою ОПУ, то було видно, що він на всіх, кого привів Богдан, дивився як на шпигунів. Відчувалось, як він до них ставився якось відсторонено", – розповідає УП один з керівників фракції "Слуга народу".

Не дивно, що призначення Єрмака керівником Офісу не викликало ентузіазму ні в так званих "людей Богдана", ні у вихідців з "Кварталу".

"Коли Єрмак тільки прийшов, то вся попередня команда насторожилась. Все почало змінюватись. І в якийсь момент навіть була розмова про те, що "давайте його збивати". Там і Тимошенко був, і Трофімов, і інші заступники, які типу мали всі разом на це працювати", – розповідає співрозмовник з числа підлеглих Єрмака.

"Але потім вони приходили до Вови і всі сиділи тихо. Щось Тимошенко на початках трохи навалював, але потім і він подумав, що нащо воно йому треба", – додає співрозмовник.

Фаза першого настороження минула. Хтось, як Тимошенко, втратив частину повноважень, хтось почав обережніше висловлюватись, але загалом за останні півроку у більшості заступників відносини з Єрмаком стабілізувалися.

Стосунки з новим главою Офісу не пішли зі старту у першого заступника Сергія Трофімова, який відповідає на Банковій за регіональну політику.

Трофімов є колишнім виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Він – цілковито людина Зеленського, давній друг сім’ї президента.

Неприязнь Єрмака до Трофімова зародилася у травні, коли перший заступник керівника ОПУ в одному з інтерв’ю заявив, що погодився б стати наступним керівником Офісу замість Єрмака. В тому ж інтерв’ю він сказав, що скандальні "плівки Єрмака" стали вразливим ударом для президента.

Адрій Єрмак та Сергій Трофімов Фото: FB Андрія Єрмака

Як розповідають джерела УП, у приватних розмовах Єрмак досить роздратовано і підкреслено з насмішкою відгукувався про це інтерв’ю Трофімова.

Але зараз у голови ОПУ є набагато серйозніша претензія до свого першого заступника – провал регіональної політики напередодні місцевих виборів.

"Мені здається, що перший заступник, який відповідає за регіональну політику, повинен бути жорсткішим, чітко розуміти функціонал губернаторів. Тому що децентралізація зробила так, що на перший план вийшли регіональні громади, а губернатори опинилися на другому плані", – пояснює в розмові з УП Михайло Подоляк, якому Єрмак доручив медійну політику Офісу президента.

"Трофімов повинен був посилювати губернаторів. Тобто коли губер приїжджає і каже, що "ось у мене така історія", то Трофімов мав бути на його стороні. Як я бачу, Трофімов самоусунувся від цієї проблеми. Губернатори бовтаються самі по собі, не зовсім розуміють свій функціонал", – додає Подоляк.

На пряме запитання, чи можуть звільнити Трофімова після місцевих виборів, радник Єрмака відповів: "Оцінку Трофімову буде давати особисто президент. Разом з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – УП) та Сергієм Нахмановичем (Шефіром – УП)".

У той же час всі опитані нами джерела у фракції "Слуги народу", Кабміні та Офісі президента запевняють, що майбутнє Трофімова "висить на волосинці". Мовляв, якби не особисті відносини із Зеленським, його б уже не було в Офісі.

"Українська правда" намагалася зустрітися із Трофімовим, щоб поговорити про ситуацію в ОПУ, однак він в останній момент скасував зустріч.

Єрмак є свого роду "монополістом" у тому, що стосується уваги президента фото: ukrinform

Єрмак робить успіхи

Чинний керівник Офісу президента має унікальний вплив на Володимира Зеленського. По суті, Єрмак є свого роду "монополістом" у тому, що стосується уваги президента.

Свій вплив, як переконують співрозмовники УП у владі, Єрмак зберігає завдяки постійній фізичній присутності поруч із Зеленським.

Жоден публічний захід президента не відбувається без Єрмака. Ба більше, багато депутатів і членів уряду буквально скаржаться журналістам УП, що не можуть потрапити на зустріч із Зеленським без Єрмака.

"Якщо ви звернете увагу, Андрій зазвичай сидить чи стоїть по праву руку від Зеленського. Ми вже навіть жартуємо, що праве вухо президента на аутсорсі у Єрмака. І ви собі просто не уявляєте, як це сильно працює. Він може переконати Володю, що стіна чорна, коли вона біла", – розповідає УП один із впливових членів Зе!Команди.

І така політична "гра" Єрмака дає свої плоди. Саме він лобіює кадрові призначення, наприклад, в ТКГ.

Глава ОПУ поступово концентрує вплив на весь міжнародний блок Кабміну. Мова і про віцепрем’єра з реінтеграції Олексія Резнікова, який також входить в Тристоронню контактну групу, і про міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, і про віцепрем’єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину.

У той самий час Андрій Борисович укріпляється своїми людьми і у ввіреному йому Офісі президента.

Влітку його заступником став люстрований Олег Татаров, який в часи Януковича працював у системі МВС і курував провадження стосовно Тетяни Чорновол та Автомайдану. Зараз Татаров відповідає на Банковій за правоохоронний напрямок.

Єрмак також фактично замкнув на собі інформаційну політику Банкової.

Раніше за медійний напрямок Офісу відповідав Кирило Тимошенко, якого в команду Зеленського колись привів Богдан.

Однак з кінця літа Тимошенка відтіснили від інформаційки. Тепер за цей напрямок відповідає згаданий консультант Єрмака Михайло Подоляк.

За його "каденції" з сайту президента майже зникли новини без фотографій Єрмака та з’явились довгі і важкі заяви, з характерною пунктуацією у вигляді трьох крапок та написаними ПРОПИСОМ частинами офіційних заяв.

Такі зміни функціоналу і людей досить спокійно приймаються командою ОПУ.

Тимошенко тихо переключився на окремі медійні проєкти, як наприклад, 5 запитань від президента, та відповідає за "Велике будівництво".

Решта заступників швидко сформулювала кількахвилинну заготовку, якою тепер може довести, що вони, не приведи Господи, ніякі не "люди Богдана".

Хто проти Єрмака

"Якщо вам цікаво, яка головна проблема у Єрмака, то це – відсутність "фан-клубу", – розмірковує в розмові з УП один із впливових чиновників Офісу Зеленського.

"У Богдана, яким би він не був, завжди були прихильники і в Офісі, і в уряді, і в Раді. Багатьом подобався його безшабашний спосіб керування. А у Єрмака такого "фан-клубу" ніде немає. І це може проти нього зіграти", – додає підлеглий глави ОПУ.

Власне, саме розуміння цієї ситуації може бути одним із пояснень, чому Єрмак так наполегливо і системно намагається інкорпорувати своїх людей у функціональні вертикалі влади.

Останньою такою історією була спроба голови Офісу збільшити вплив на фракцію "Слуги народу" у Раді, де щонайменше чотири лояльних до ОПУ депутати мали отримати керівні посади.

Поки що ця спроба не була успішною. Зокрема стараннями спікера Ради Дмитра Разумкова, який запропонував провести відкриті праймеріз на посади керівників груп.

Зрозуміло, що в такому голосуванні критерієм була б реальна підтримка колегами, а не лояльність до Офісу президента. Тому Банкова поки поставила переформатування фракції на паузу, до "кращого моменту".

Головне тепер для Єрмака – дочекатись цього моменту. Бо мало того, що глава ОПУ не може похвалитись великою армією прихильників, він ще й поступово обростає новими, часом надзвичайно потужними, ворогами.

Першим із них варто згадати олігарха Ігоря Коломойського.

"Богдан був для Ігоря Валерійовича "поганою людиною", там у них особиста історія. Але Єрмака він не сприймає взагалі. Каже, що не може "секретарка президента" керувати країною", – переказує людина з найбільш наближеного оточення олігарха.

Другий потенційний противник керівника Офісу – глава МВС Арсен Аваков. Їхня неприязнь почалась зі спроби Єрмака прощупати грунт в парламенті і зібрати голоси за відставку Авакова.

Міністр про таку роботу одразу дізнався, заблокував її і "звернувся за поясненнями".

"Єрмак, зрозуміло, сказав, що це не він. Але Аваков точно знає, що він. Арсен таких спроб ще з часів Порошенка пережив масу, тому особливо не зважає. Але Офіс мав зрозуміти, що так "тихенько" подібні питання не вирішуються", – розповідає співрозмовник УП в оточенні Авакова.

Окремий трек напруги між главами МВС і ОПУ – питання війни. Аваков – єдиний з уряду, хто дозволив собі публічно вимагати відставки Вітольда Фокіна із Тристоронньої групи після його скандальних заяв. Того Фокіна, якого у ТКГ привів Єрмак.

Так само, за даними УП, очільник МВС має категоричну позицію по історії з "вагнерівцями", вимагаючи покарати винних у зриві операції. Хоча публічно цього ніколи і не озвучить.

Несподіваних ворогів Єрмаку може підкинути його війна з Трофімовим.

Річ у тім, що перший заступник глави ОПУ має дуже тісні стосунки з головним представником політичних інтересів Ріната Ахметова Вадимом Новинським. З ним Трофімов зблизився по "церковній лінії", адже обоє є видними прихожанами УПЦ Московського патріархату.

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"Розумієте, проблема не в особистості глави Офісу. Проблема у системі управління країною. Навіть за Порошенка була якась "стратегічна сімка" чи щось ще, де сиділи різні люди, які часом терпіти не могли один одного, але домовлялись, сварились і шукали якісь збалансовані рішення", – розмірковує в розмові з УП один із впливових членів Кабміну.

"А у Зеленського зараз немає навіть цього. Є одна, ну дві людини, які ніколи не керували країною, і вони разом все вирішують. Але там немає дискусії. Як ключові рішення можуть прийматись, наприклад, без спікера парламенту? Модель управління треба змінити. А якщо треба, то і склад керівництва ОПУ", – додає він.

Як би кому не хотілося, поки що позиції Андрія Єрмака виглядають більш ніж впевнено. Так, у нього є певні конфлікти з іншими близькими до президента людьми, але з самим Зеленським стосунки більш ніж чудові.

Щось схоже було і з попередником Єрмака на посаді. Позиції Богдана так само, можливо, навіть більше, виглядали незрушними. Здавалось, що на цій виставі він має вічний абонемент у ложі Зеленського. Але дуже швидко все змінилось.

По-перше, це сталось стараннями Єрмака. А по-друге, як зізнався сам Богдан, до його звільнення приклав руку Коломойський. І зараз, як розповідають співрозмовники УП, олігарх знову намагається оновити прізвище на дверях з написом "Глава Офісу президента".

"Бєня зараз взагалі перестав спілкуватися з Офісом. Уже кілька місяців. Але він обдзвонює паралельно людей і передає "привіти". Отак дзвонить і каже: "Передайте цьому (Єрмаку – УП), що йому залишилося два місяці. Що це значить, не ясно. Але звучить сильно", – розповідає УП не під запис один із тих, через кого подібний "привіт" передавався.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП