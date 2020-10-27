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Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

Вівторок, 27 жовтня 2020, 17:27
Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
фото: Ельдар Сарахман, УП

Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОП з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у команді президента

Деталі: Один зі співрозмовників УП в Офісі президента каже, що результат на виборах – не єдина причина для звільнення. "Зеленському стало відомо про зловживання Трофімова щодо ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція - ред.). Рішення про його звільнення було прийняте ще до місцевих виборів"

Upd. Ще одне джерело "Української правди" в ОП зазначило, що "ймовірність звільнення Трофімова висока", проте розмови щодо цього у них із Зеленським ще не було.

Нагадаємо: 21 жовтня стало відомо, що в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. Окрім Трофімова, на закритих нарадах піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президента
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