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Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:27
фото: Ельдар Сарахман, УП

Першого заступника керівника ОПУ Сергія Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами ОДА та провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Джерело: співрозмовник УП у команді президента

Деталі: Інший співрозмовник УП в Офісі президента наголошує, що це не єдина причина для звільнення. "Зеленському стало відомо про зловживання Трофімова щодо ДАБІ. Рішення про його звільнення було прийняте ще до місцевих виборів"

Нагадаємо: 21 жовтня стало відомо, що в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. Окрім Трофімова, на закритих нарадах піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президента


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