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Нацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну

Вівторок, 3 листопада 2020, 21:13

Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, голова МВС Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Денісової: "Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є!

Деталі: Вона зазначила, що Марків повертається з представниками України на Батьківщину.

Цю інформацію також повідомив Аваков, а оприлюднивши фотографію з Італії.

Пряма мова Авакова: "Марків вільний!!! Величезна перемога України!!".

 

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда
Теми: НацгвардіяАваковІталія


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