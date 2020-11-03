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Нацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну

Вівторок, 3 листопада 2020, 20:13
Нацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну
фото: Людмила Денісова

Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, голова МВС Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Денісової: "Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є!

Деталі: Вона зазначила, що Марків повертається з представниками України на Батьківщину.

Цю інформацію також повідомив Аваков, а оприлюднивши фотографію з Італії.

Upd. Пізніше Аваков розповів в ефірі каналу "Україна 24", що вердикт винесли 6 присяжних і двоє суддів.

Пряма мова Авакова: "Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа. У найближчі годину-півтори ми поїдемо до в'язниці "Опера" та заберемо його звідти. І я сподіваюся, що він завтра буде в Україні.

Апеляційний суд взяв до уваги всі аргументи, які ми дали, в тому числі й аргументи, які сформувало українське слідство, і ми офіційними каналами відправили їх сюди. Всупереч всьому тиску прокуратури, ці аргументи були почуті".

 
 
фото: Людмила денісова

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Українська правда

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Теми: НацгвардіяАваковІталія
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