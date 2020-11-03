Нацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну

Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, голова МВС Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Денісової: "Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є!

Деталі: Вона зазначила, що Марків повертається з представниками України на Батьківщину.

Цю інформацію також повідомив Аваков, а оприлюднивши фотографію з Італії.

Пряма мова Авакова: "Марків вільний!!! Величезна перемога України!!".

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