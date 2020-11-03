Нацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну
Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, голова МВС Арсен Аваков у Twitter
Пряма мова Денісової: "Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є!
Деталі: Вона зазначила, що Марків повертається з представниками України на Батьківщину.
Цю інформацію також повідомив Аваков, а оприлюднивши фотографію з Італії.
Upd. Пізніше Аваков розповів в ефірі каналу "Україна 24", що вердикт винесли 6 присяжних і двоє суддів.
Пряма мова Авакова: "Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа. У найближчі годину-півтори ми поїдемо до в'язниці "Опера" та заберемо його звідти. І я сподіваюся, що він завтра буде в Україні.
Апеляційний суд взяв до уваги всі аргументи, які ми дали, в тому числі й аргументи, які сформувало українське слідство, і ми офіційними каналами відправили їх сюди. Всупереч всьому тиску прокуратури, ці аргументи були почуті".
Передісторія:
- 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.