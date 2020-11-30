Обраний президент США Джо Байден був змушений звернутися до лікарні після того, як вивихнув щиколотку, граючись з однією з своїх собак.

Джерело: особистий лікар Байдена, передає Reuters

Пряма мова лікаря: "Початкові рентгенівські знімки підтверджують відсутність очевидного перелому".

Деталі: У штабі Байдена зазначили, що "з міркувань великої обережності" 78-річному Джо Байдену також зроблять комп'ютерну томографію ноги.

Діючий президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену — "Одужуй швидше!", написав Трамп ретвітнувши відео, де Байден, ймовірно, покидає лікарню.

Довідка: З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

Обраний президент Джо Байден, як очікується, відновить багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа, який був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх тварин.

Байден з дружиною Джилл та собаками Чемп і Мейджор

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