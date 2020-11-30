Байден вивихнув щиколотку, граючись з собакою. Йому роблять рентген і КТ
Обраний президент США Джо Байден був змушений звернутися до лікарні після того, як вивихнув щиколотку, граючись з однією з своїх собак.
Джерело: особистий лікар Байдена, передає Reuters
Пряма мова лікаря: "Початкові рентгенівські знімки підтверджують відсутність очевидного перелому".
Деталі: У штабі Байдена зазначили, що "з міркувань великої обережності" 78-річному Джо Байдену також зроблять комп'ютерну томографію ноги.
Діючий президент США Дональд Трамп побажав одужання Байдену — "Одужуй швидше!", написав Трамп ретвітнувши відео, де Байден, ймовірно, покидає лікарню.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Довідка: З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.
Обраний президент Джо Байден, як очікується, відновить багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа, який був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх тварин.
Нагадаємо:
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.