Избранный президент США Джо Байден был вынужден обратиться в больницу после того, как вывихнул лодыжку, играя с одной из своих собак.

Источник: личный врач Байдена, передает Reuters

Прямая речь врача: "Начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома".

Детали: В штабе Байдена отметили, что "из соображений большой осторожности" 78-летнему Джо Байдена также сделают компьютерную томографию ноги.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену — "Выздоравливай скорее!", написал Трамп ретвитнувших видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld