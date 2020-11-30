Избранный президент США Джо Байден был вынужден обратиться в больницу после того, как вывихнул лодыжку, играя с одной из своих собак.

Источник: личный врач Байдена, передает Reuters

Прямая речь врача: "Начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома".

Детали: В штабе Байдена отметили, что "из соображений большой осторожности" 78-летнему Джо Байдена также сделают компьютерную томографию ноги.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену — "Выздоравливай скорее!", написал Трамп ретвитнувших видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

Справка: С семьей Байден проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байден взяла из приюта.

Избранный президент Джо Байден, как ожидается, возобновит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца, которая исчезла во время правления Трампа, который был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних животных.

Байден с женой Джилл и собаками Чемп и Мейджор

Напомним: