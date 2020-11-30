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Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах

Понеділок, 30 листопада 2020, 10:12
Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах

У понеділок у деяких областях на півдні і сході України синоптики прогнозують мокрий сніг, пориви вітру та ожеледь.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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