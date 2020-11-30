Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах

У понеділок у деяких областях на півдні і сході України синоптики прогнозують мокрий сніг, пориви вітру та ожеледь.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.