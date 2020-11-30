Синоптики попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах
Понеділок, 30 листопада 2020, 10:12
У понеділок у деяких областях на півдні і сході України синоптики прогнозують мокрий сніг, пориви вітру та ожеледь.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с.
На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Українська правда