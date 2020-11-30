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Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах

Понедельник, 30 ноября 2020, 10:12
Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах

В понедельник в некоторых областях на юге и востоке Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, порывы ветра и гололед.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "30 ноября в Одесской, днем ​​и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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