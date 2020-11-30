Синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах
Понедельник, 30 ноября 2020, 11:12
В понедельник в некоторых областях на юге и востоке Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, порывы ветра и гололед.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "30 ноября в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с.
На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. (І уровень опасности, желтый)".
Детали: Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Украинская правда