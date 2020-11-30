В Чернівцях оголосили офіційні результати виборів мера

У другому турі виборів мера Чернівців офіційно переміг підприємець Роман Клічук від партії "Єдина Альтернатива".

Джерело: Суспільне

Деталі: За даними міської виборча комісія за Клічука проголосували 59,54% виборців.

Його опонент з партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин набрав 37,5% голосів.

За даними "Чесно", Михайлішин має зв'язки з "Опозиційною платформою – За життя" (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу), а Клічук – із "Самопоміччю" (у 2018 році профінансував "Самопоміч" на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

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