Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Чернівцях оголосили офіційні результати виборів мера

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:11

У другому турі виборів мера Чернівців офіційно переміг підприємець Роман Клічук від партії "Єдина Альтернатива".

Джерело: Суспільне

Деталі: За даними міської виборча комісія за Клічука проголосували 59,54% виборців.

Його опонент з партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин набрав 37,5% голосів.

За даними "Чесно", Михайлішин має зв'язки з "Опозиційною платформою – За життя" (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу), а Клічук – із "Самопоміччю" (у 2018 році профінансував "Самопоміч" на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

Передісторія:

  • 29 листопада в Чернівцях пройшов другий тур виборів мера.

Теми: Чернівцівиборимісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пропонує відтермінувати обов’язкові касові апарати для ФОПів на рік

Разумков розповів, коли Рада візьметься за вихід з конституційної кризи

Після вихідних в Україні виявили менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу

Байден оточить себе в Білому домі виключно комунікаторами-жінками

Військові зірвали спробу ворожої ДРГ замінувати українські позиції

Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП

Усі новини...
Чернівці
ЦВК озвучило явку на виборах мера Чернівців
Обирати мера Чернівців прийшло менше чверті виборців – "ОПОРА"
Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол
Останні новини
13:09
Рада знову чекає звіту Степанова, в "ЄС" хочуть його відставки 
13:02
Санду хоче реформувати російських "миротворців" у Придністров'ї
13:00
відеоНа державному ТБ Білорусі показують одних і тих же людей, але в різних ролях
12:58
Зеленський пропонує відтермінувати обов’язкові касові апарати для ФОПів на рік
12:56
В багатьох областях перший день зими принесе сніг
12:50
Кличко: МОЗ ігнорує наші звернення щодо допуску ковід-хворих у відомчі лікарні
12:49
ВАКС не відсторонив детективів НАБУ у справі "Роттердам+"
12:31
Цього тижня держбюджет-2021 не розглядатимуть – Разумков
12:29
Разумков розповів, коли Рада візьметься за вихід з конституційної кризи
12:19
У стаціонарах Києва - 2 222 хворих на коронавірус
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!