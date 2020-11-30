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В Черновцах объявили официальные результаты выборов мэра

Понедельник, 30 ноября 2020, 10:11
В Черновцах объявили официальные результаты выборов мэра

Во втором туре выборов мэра Черновцов официально победил предприниматель Роман Кличук от партии "Единая Альтернатива".

Источник: "Суспильнэ"

Детали: По данным городской избирательной комиссии за Кличук проголосовали 59,54% избирателей.

Его оппонент из партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционные платформой – "За жыття" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук - с "Самопомощью".

Предыстория:

  • 29 ноября в Черновцах прошел второй тур выборов мэра.

Темы: Черновцывиборыместная власть
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