Російській ведучій новин заборонили в’їзд в Україну

Ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала заборону в’їзду на 3 роки через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Порушницю виявили 29 листопада в пункті пропуску "Могилів-Подільський" на Вінничині. 39-річна громадянка Молдови слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії.

Під час паспортного контролю спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим.

Для з’ясування всіх обставин провели додаткову перевірку. Як вдалося встановити, жінка працює ведучою новин на російському телеканалі "РБК", а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року вона в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.

За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.

За даними джерела УП, це Світлана Чебан. У своєму Instagram вона має докази відвідин Криму в 2018 році.