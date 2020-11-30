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Российской ведущей новостей запретили въезд в Украину

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:05
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Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила запрет въезда на 3 года за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Нарушительницу обнаружили 29 ноября в пункте пропуска "Могилев-Подольский" Винницкой области. 39-летняя гражданка Молдовы следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

Во время паспортного контроля сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

Для выяснения всех обстоятельств провели дополнительную проверку. Как удалось установить, женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 года она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ.

За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Она возвращена обратно.

По данным источника УП, это Светлана Чебан. В своем Instagram она имеет доказательства посещения Крыма в 2018 году.

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Публикация от Светлана Чебан (@svetace)

Украинская правда
Темы: санкцииПограничная служба


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