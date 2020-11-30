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Санду хоче реформувати російських "миротворців" у Придністров'ї

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:02

Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї, перетворення її на цивільну.

Про це вона сказала на великій пресконференції в Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду нагадала, що у Придністров’ї є і оперативна группа російських військ і миротворці.

"Не було договору і двосторонньої угоди про знаходження оперативної групи військ у Придністров'ї . ОГРВ необхідно вивести з території Молдови", - заявила Санду.

Вона нагадала, що про місію миротворців є договір 1992 року між Росією і Молдовою. "Але, так як давно немає небезпеки військових дій, цю місію потрібно зробити цивільною під егідою ОБСЄ. Це позиція Молдови, яку я підкреслюю", - сказала Санду.

Разом з тим вона наполягає на виведенні російських військ.

"Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї і виведення військ", - зазначила Санду.

Вона нагадала, що міністр оборони РФ Шойгу сам минулого року піднімав це питання.

У Придністров’ї перебувають близько тисячі російських військових, задіяних у миротворчій операції. 

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.

Теми: МолдоваПридністров'я


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