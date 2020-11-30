Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду хоче реформувати російських "миротворців" у Придністров'ї

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:02

Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї, перетворення її на цивільну.

Про це вона сказала на великій пресконференції в Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду нагадала, що у Придністров’ї є і оперативна группа російських військ і миротворці.

"Не було договору і двосторонньої угоди про знаходження оперативної групи військ у Придністров'ї . ОГРВ необхідно вивести з території Молдови", - заявила Санду.

Вона нагадала, що про місію миротворців є договір 1992 року між Росією і Молдовою. "Але, так як давно немає небезпеки військових дій, цю місію потрібно зробити цивільною під егідою ОБСЄ. Це позиція Молдови, яку я підкреслюю", - сказала Санду.

Разом з тим вона наполягає на виведенні російських військ.

"Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї і виведення військ", - зазначила Санду.

Вона нагадала, що міністр оборони РФ Шойгу сам минулого року піднімав це питання.

У Придністров’ї перебувають близько тисячі російських військових, задіяних у миротворчій операції. 

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Молдова
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: