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Санду хочет реформировать российских "миротворцев" в Приднестровье

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:02

Избранная президентка Молдовы Майя Санду выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье, превращение ее в гражданскую.

Об этом она сказала на большой пресс-конференции в Кишиневе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Санду напомнила, что в Приднестровье есть и оперативная группа российских войск и миротворцы.

"Не было договора и двустороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье . [ ... ] ОГРВ необходимо вывести с территории Молдовы", - заявила Санду.

Она напомнила, что о миссии миротворцев есть договор 1992 года между Россией и Молдовой. "Но, так как давно нет опасности военных действий, эту миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", - сказала Санду.

Вместе с тем она настаивает на выводе российских войск.

"Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и выводе войск", - отметила Санду.

Она напомнила, что министр обороны РФ Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос.

В Приднестровье находятся около тысячи российских военных, задействованных в миротворческой операции.

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Темы: МолдоваПриднестровье
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