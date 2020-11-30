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У Києві Хрещатик перекривали через акцію протесту

Понеділок, 30 листопада 2020, 15:03
facebook спільноти інвесторів

У зв'язку з проведенням акції протесту в Києві тимчасово обмежували рух по вулиці Хрещатик.

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram

Деталі: Рух перекривали з вимогою добудувати їхні квартири інвестори банку "Аркада", які 30 листопада проводять акції в центрі столиці.

Станом на 15 годину рух було відновлено.

На брифінгу в понеділок мер Києва Віталій Кличко запевнив, що місто не залишить ошуканих інвесторів банку "Аркада" сам-на-сам із ситуацією, в яку вони потрапили: мовляв, протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла.

Знати більше: Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" та НБУ може призвести до нового "Укрбуду"

Українська правда
Теми: Київакціїбудівництво


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