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В Киеве Крещатик перекрывали из-за акции протеста

Понедельник, 30 ноября 2020, 14:03
В Киеве Крещатик перекрывали из-за акции протеста
facebook сообщества инвесторов

В связи с проведением акции протеста в Киеве временно ограничивали движение по улице Крещатик.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Движение перекрывали с требованием достроить их квартиры инвесторы банка "Аркада", которые 30 ноября проводят акции в центре столицы.

По состоянию на 15 часов движение было возобновлено.

На брифинге в понедельник мэр Киева Виталий Кличко заверил, что город не оставит обманутых инвесторов банка "Аркада" один на один с ситуацией, в которую они попали: мол, в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья.

Знать больше: Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Украинская правда

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Темы: Киевакциистроительство
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