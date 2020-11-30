В связи с проведением акции протеста в Киеве временно ограничено движение по улице Крещатик.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено".

Детали: 30 ноября в центре столицы у Офиса президента и КГГА раз митингуют инвесторы банка "Аркада" с требованием достроить их квартиры.

На брифинге в понедельник мэр Киева Виталий Кличко заверил, что город не оставит обманутых инвесторов банка "Аркада" один на один с ситуацией, в которую они попали: мол, в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья.

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