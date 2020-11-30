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Двоє громадян Росії намагались влаштуватись в Нацгвардію – СБУ

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:48
Фото freeradio.com.ua

Служба безпеки України попередила спробу двох громадян Росії влаштуватись до Національної гвардії України.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ".

Деталі: Зазначається, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування в Криму, оскільки мав зв’язки в окупаційних правоохоронних органах на півострові.

Другий чоловік ‒ закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в Україну і отримав українське громадянство.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.

СБУ передала отриману інформацію командуванню Нацгвардії для прийняття відповідних рішень.  

Українська правда
Теми: СБУРосіяНацгвардія
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