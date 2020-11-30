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Двое граждан России пытались устроиться в Нацгвардию – СБУ

Понедельник, 30 ноября 2020, 13:48
Фото freeradio.com.ua

Служба безопасности Украины пресекла попытку двух граждан России устроиться в Национальную гвардию Украины.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ".

Детали: Отмечается, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания в Крыму, поскольку имел связи в оккупационных правоохранительных органах на полуострове.

Второй мужчина – закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и получил украинское гражданство.

Сейчас проверяется информация относительно причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

СБУ передала полученную информацию командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияНацгвардия


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