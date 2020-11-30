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У Кремлі сталося самогубство

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:52

Співробітник Федеральної служби охорони РФ наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля в Москві.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах, Baza

Деталі: За словами джерел, співробітник Михайло Захаров наклав на себе руки під час служби. Його колеги розповіли, що причиною події "могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні переробки"

Джерело ТАСС при цьому спростував повідомлення про те, що співробітник служив в підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ.

Теми: РосіяПутін


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