Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Кремле произошло самоубийство

Понедельник, 30 ноября 2020, 13:52

Сотрудник Федеральной службы охраны РФ покончил с собой во время несения службы на территории Кремля в Москве.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Baza

Детали: По словам источников, сотрудник Михаил Захаров покончил с собой во время службы. Его коллеги рассказали, что причиной происшествия "могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки"

Источник ТАСС при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

Темы: РосcияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Байден окружит себя в Белом доме исключительно коммуникаторами-женщинами

Военные сорвали попытку вражеской ДРГ заминировать украинские позиции

Все новости...
Росcия
Двое граждан России пытались устроиться в Нацгвардию – СБУ
На Донбассе четыре нарушения перемирия, обнаружено вражескую ДРГ
Нафтогаз: для освоения черноморского шельфа нужно минимизировать риски, связанные РФ
Последние новости
15:00
Вселенский патриарх посетит Украину
14:45
Белорусского политзаключенного Тихановського обвинили в тяжком преступлении
14:29
Украина начнет покупать тесты на антиген к коронавирусу
14:17
Бюджета на 2021 не хватит на вакцинации, доплаты и лечения COVID-19 - НСЗУ
14:16
Британия хочет запретить оборудования Huawei в своих сетях 5G
14:16
Дети подожгли друга для "крутого видео": мальчик в реанимации
14:10
Еще один завод "Укрспирт" "ушел из молотка" за 21 миллион
14:04
В каких случаях при COVID-19 нужно принимать антибиотики. Объяснил санитарный врач
14:02
Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского
13:52
В Кремле произошло самоубийство
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!