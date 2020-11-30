В Кремле произошло самоубийство

Сотрудник Федеральной службы охраны РФ покончил с собой во время несения службы на территории Кремля в Москве.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Baza

Детали: По словам источников, сотрудник Михаил Захаров покончил с собой во время службы. Его коллеги рассказали, что причиной происшествия "могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки"

Источник ТАСС при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.