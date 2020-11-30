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Діти підпалили друга для "крутого відео": хлопець в реанімації

Понеділок, 30 листопада 2020, 14:16
Фото afpk.su

Поліція Бердянська відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу 12-річного хлопця.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі… Хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон".

Деталі: Про постраждалого в поліцію повідомили медики, коли до них привезли дитину.  

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. На місце події виїхали правоохоронці.

Діти пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили друга у ванній кімнаті, та, злякавшись скоєного, відвели його додому. 

Швидку викликала вже мати хлопця.

Наразі дитина з опіками 2-го ступеня 30% тіла перебуває в реанімаційному відділенні.

Українська правда
Теми: Запоріжжяполіція


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