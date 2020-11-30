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Дети подожгли друга для "крутого видео": мальчик в реанимации

Понедельник, 30 ноября 2020, 14:16
Фото afpk.su

Полиция Бердянска открыла уголовное производство по факту поджога 12-летнего мальчика.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "Потерпевший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья... Мальчик добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон".

Детали: О пострадавшем в полицию сообщили медики, когда к ним привезли ребенка.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК. На место происшествия выехали правоохранители.

Дети объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили друга в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой.

Скорую вызвала уже мать мальчика.

Сейчас ребенок с ожогами 2-й степени 30% тела находится в реанимационном отделении.

Украинская правда
Темы: Запорожьеполиция


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