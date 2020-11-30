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Білоруського політв'язня Тихановського звинуватили в тяжкому злочині

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:45
Білоруського політв'язня Тихановського звинуватили в тяжкому злочині
Радіо Свобода

Білоруському політв'язню Сергію Тихановському пред'явлено нове обвинувачення - у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Джерело: Tut.by, "Радыё Свабода"

Деталі: Сталося це незадовго до закінчення його утримання під вартою за попередніми звинуваченнями.

Тихановський перебуває в СІЗО вже пів року, його потрібно було відпустити або відправити в суд. Згідно з новим обвинувальним висновком, він може перебувати під вартою ще 18 місяців.

Адвокат Віктор Мацкевич заявив, що Тихановський "вкрай обурений" новим обвинуваченням.

Таким чином Тихановському пред'явлено звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РБ:

організація дій, що грубо порушують громадський порядок (в зв'язку з подіями в Гродно 29 травня, коли був затриманий Тихановський),

перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії (заява подала голова ЦВК Лідія Єрмошина),

розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ненависті, вчинене групою осіб або з необережності до смерті або інших тяжких наслідків.

Останнє - згідно з Кримінальним кодексом Білорусі - тяжкий злочин. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Сергій Тихановський - один з перших політв'язнів 2020 року. Зараз їх 145.

Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.

Сергій Тихановський мав брати участь у президентських виборах 2020 року, але був кинутий режимом Лукашенка за грати. Балотувалася його дружина - Світлана Тихановська, яка за даними опозиції, і виграла вибори. Тихановська була змушена виїхати з Білорусі через переслідування. Лукашенко попри народний протест відмовляється йти з посади і призначати нові вибори.

Теми: Білорусьполітв'язні
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