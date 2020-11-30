Белорусского политзаключенного Тихановського обвинили в тяжком преступлении

Белорусскому политзаключенному Сергею Тихановскому предъявлено новое обвинение - в разжигании социальной розни.

Источник: Tut.by, "Радыё Свабода"

Детали: Произошло это незадолго до окончания его содержания под стражей по предварительным обвинениям.

Тихановский находится в СИЗО полгода, его нужно было отпустить или отправить в суд. Согласно новому обвинительному заключению, он может находиться под стражей еще 18 месяцев.

Адвокат Виктор Мацкевич заявил, что Тихановский "крайне возмущен" новым обвинением.

Таким образом Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РБ:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (в связи с событиями в Гродно 29 мая, когда был задержан Тихановский),

воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (заявление подала председатель ЦИК Лидия Ермошина),

разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти, совершенное группой лиц либо по неосторожности до смерти или иных тяжких последствий.

Последнее – согласно Уголовному кодексу Беларуси – тяжкое преступление. Санкция статьи – лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Сергей Тихановский – один из первых политзаключенных 2020 года. Сейчас их 145.

Напомним: В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.

Сергей Тихановский должен был участвовать в президентских выборах 2020 года, но был брошен режимом Лукашенко за решетку. Баллотировалась его жена - Светлана Тихановская, которая по данным оппозиции, и выиграла выборы. Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси из-за преследования. Лукашенко, несмотря на народный протест, отказывается уходить с поста и назначать новые выборы.