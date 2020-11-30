Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вселенський патріарх відвідає Україну

Понеділок, 30 листопада 2020, 15:00

Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що відвідає Україну у День незалежності в 2021 році на запрошення президента Володимира Зеленського.

Джерело: Orthodox Times

Дослівно: "Вселенський патріарх оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності України в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Про це Варфоломій заявив під час літургії на честь засновника Константинопольської церкви. На літургії був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і деякі члени уряду, які відвідали Вселенського патріархата.

Нагадаємо: 

  • Зеленський запросив патріарха під час візиту в Туреччину.
  • Це буде другий візит Варфоломія в Україну. Вперше він відвідав Україну у 2008 році. 
  • У 2019 році Україна отримала томос від Вселенського патріарха Варфоломія.

Українська правда
Теми: церкварелігія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
церква
Папа Римський призначив першого афроамериканського кардинала
Шмигаль закликав церковників об’єднатися в боротьбі з COVID-19 перед святами
"Вирвані з контексту: Ватикан пояснив слова Папи Римського про одностатеві цивільні союзи
Останні новини
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
16:42
Справа Суркісів: Приватбанк подав скаргу на дії судді Вовка на 1100 сторінках
Усі новини...