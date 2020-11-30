Вселенський патріарх відвідає Україну
Понеділок, 30 листопада 2020, 14:00
Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що відвідає Україну у День незалежності в 2021 році на запрошення президента Володимира Зеленського.
Джерело: Orthodox Times
Дослівно: "Вселенський патріарх оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності України в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського".
Деталі: Про це Варфоломій заявив під час літургії на честь засновника Константинопольської церкви. На літургії був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і деякі члени уряду, які відвідали Вселенського патріархата.
Нагадаємо:
- Зеленський запросив патріарха під час візиту в Туреччину.
- Це буде другий візит Варфоломія в Україну. Вперше він відвідав Україну у 2008 році.
- У 2019 році Україна отримала томос від Вселенського патріарха Варфоломія.
Українська правда