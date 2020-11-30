Вселенський патріарх відвідає Україну

Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що відвідає Україну у День незалежності в 2021 році на запрошення президента Володимира Зеленського.

Джерело: Orthodox Times

Дослівно: "Вселенський патріарх оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності України в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Про це Варфоломій заявив під час літургії на честь засновника Константинопольської церкви. На літургії був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і деякі члени уряду, які відвідали Вселенського патріархата.

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