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Вселенский патриарх посетит Украину

Понедельник, 30 ноября 2020, 15:00

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского.

Источник: Orthodox Times

Дословно: "Вселенский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского".

Детали: Об этом Варфоломей заявил во время литургии в честь основателя Константинопольской церкви. На литургии был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства, которые посетили Вселенского патриархата.

Напомним:

  • Зеленский пригласил патриарха во время визита в Турцию.
  • Это будет второй визит Варфоломея в Украину. Впервые он посетил Украину в 2008 году.
  • В 2019 году Украина получила томос от Вселенского патриарха Варфоломея.

Украинская правда
Темы: церковьрелигия


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