Вселенский патриарх посетит Украину
Понедельник, 30 ноября 2020, 14:00
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского.
Источник: Orthodox Times
Дословно: "Вселенский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского".
Детали: Об этом Варфоломей заявил во время литургии в честь основателя Константинопольской церкви. На литургии был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства, которые посетили Вселенского патриархата.
Напомним:
- Зеленский пригласил патриарха во время визита в Турцию.
- Это будет второй визит Варфоломея в Украину. Впервые он посетил Украину в 2008 году.
- В 2019 году Украина получила томос от Вселенского патриарха Варфоломея.
Украинская правда