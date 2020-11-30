Moderna подає вакцину на часткове затвердження у ЄС та США

Компанія Moderna, що розробляє вакцину від коронавірусу, підтвердила її ефективність на 94,1%, і подається на затвердження регулятора у США для екстреного використання та умовне затвердження для використання у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія повідомила про готовність подати заявки після того, як отримала повні результати з останньої фази дослідження. Вони підтвердили ефективність вакцини у 94,1% випадків, без серйозних застережень щодо безпеки. Це дещо менше, ніж 94,5%, як повідомлялося за попередніми результатами.

Також підтвердилося, що у всіх 100% випадків вакцина запобігла важкому протіканню захворювання. Із понад 30 тисяч волонтерів, які брали участь у випробуваннях, захворіли на коронавірус 196 осіб, у тому числі 33 - особи старші 65 років. З них, як з’ясувалося, 185 отримали плацебо, і 11 - справжню вакцину. Важкий перебіг захворювання був у 30 людей - у групі, що отримала плацебо, з них одна людина померла.

Нових побічних ефектів, на додачу до тих, про які повідомлялося раніше, не виявили - люди повідомляли про відчуття втоми, почервоніння місця уколу, головний біль та біль у м’язах, які, втім, швидко минали.

Moderna, таким чином, стає першим розробником вакцини від коронавірусу, який подасться на затвердження у ЄС, та другим - у США, після Pfizer/BioNTech.

"Ми переконані, що маємо дуже ефективну вакцину, і тепер маємо дані, щоб підтвердити це. Ми сподіваємося відіграти значну роль у тому, щоб подолати цю пандемію", - сказав у коментарі головний медичний директор компанії.

У ЄС заявка має бути подана до Європейського медичного агентства, у США - до Управління з продовольства і медикаментів.

До кінця 2020 року компанія буде готова надати США 20 мільйонів доз, що достатньо для вакцинування 10 млн людей.

Як вже повідомлялося, ЄС домовився про закупівлю 160 млн доз вакцини від Moderna, якщо буде підтверджено її безпечність та ефективність.