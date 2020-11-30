Moderna подает вакцину на частичное утверждение в ЕС и США

Компания Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, подтвердила ее эффективность на 94,1%, подается на утверждение регулятора в США и готовится подать заявку на утверждение в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания сообщила, что подаст заявку на разрешение для экстренного использования в США, после того как полные результаты последней фазы исследование подтвердили эффективность вакцины в 94,1% случаев, без серьезных оговорок безопасности. Это несколько меньше, чем 94,5%, как сообщалось по предварительным результатам.

Также подтвердилось, что во всех 100% случаев вакцина предотвратила тяжелое течение заболевания. Из более 30 000 волонтеров, участвовавших в испытаниях, заболели коронавирусом 196 человек, в том числе 33 - лица старше 65 лет. Из них, как выяснилось, 185 получили плацебо и 11 - настоящую вакцину. Тяжелое течение заболевания было у 30 человек - в группе, получившей плацебо, из них один человек умер.

Новых побочных эффектов, в дополнение к тем, о которых сообщалось ранее, не выявили - люди сообщали об ощущении усталости, покраснении места укола, головной боли и боли в мышцах, которые, впрочем, быстро проходили.

Moderna, таким образом, становится вторым производителем, который отправился на утверждение в США - после Pfizer / BioNTech.

"Мы убеждены, что получили очень эффективную вакцину, и теперь у нас есть данные, чтобы подтвердить это. Мы надеемся сыграть значительную роль в том, чтобы преодолеть эту пандемию", - сказал в комментарии главный медицинский директор компании.

Компания в ближайшее время отправится на условное утверждение в ЕС - в Европейское медицинское агентство. Там отслеживали предварительные результаты клинических исследований.

До конца 2020 года компания будет готова предоставить США 20 млн доз, что достаточно для вакцинации 10 млн человек.

Как уже сообщалось, ЕС договорился о закупке 160 млн доз вакцины от Moderna, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность.