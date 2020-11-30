Міжміський автоперевізник скаржиться на постійні напади на автобуси

Оператор міжміських пасажирських автобусних перевезень компанія "Autolux" заявляє про постійні напади на її рейсові автобуси.

Джерело: пресслужба компанії

Дослівно: "28 листопада о 00.10 біля ст. метро "Лісова" у Києві невідомі особи розбили лобове скло в автобусі, що прямував до Чернігова. Водій та 2 пасажири не постраждали. В момент інциденту у салоні автобусу знаходилися два співробітники поліції, наздогнати нападників їм не вдалося. На місце був викликаний новий наряд поліції".

Деталі: Того ж дня о 19:00 на Київщині двоє невідомих вибігли з засідки та почали жбурляти важкі предмети в лобове скло рейсового автобуса сполученням Чернігів-Київ. Зазначається, що в момент нападу в автобусі було 10 пасажирів, водій та 2 представники поліції. Затримати нападників також не вдалося.



У компанії пояснили, що поліцейський супровід їм надали через регулярні напади на рейсові автобуси сполученням Чернігів-Київ-Чернігів, але винних досі не знайшли, а напади тривають.

"Autolux" пов’язує напади з діяльністю нелегальних перевізників.

У компанії додали, що звернулися до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України та до мера Чернігова Владислава Атрошенка з вимогою терміново створити робочу групу для вирішення "проблеми нелегальних перевезень та подолання бандитизму у Київський та Чернігівській областях", а також забезпечити захист офіційних перевізників.

В "Autoluxі" наголосили, що вони є офіційним пасажирським перевізником, який має усі необхідні дозволи і сплачує податки.

Рейсові автобуси сполученням Київ-Чернігів почали курсувати з 9 вересня.