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Междугородный автоперевозчик жалуется на постоянные нападения на автобусы

Понедельник, 30 ноября 2020, 15:50
Фото "Autolux"

Оператор междугородных пассажирских автобусных перевозок компания "Autolux" заявляет о постоянных нападениях на ее рейсовые автобусы.

Источник: пресс-служба компании

Дословно: "28 ноября в 00:10 возле ст. метро "Лесная" в Киеве неизвестные разбили лобовое стекло в автобусе, следовавшем в Чернигов. Водитель и 2 пассажира не пострадали. В момент инцидента в салоне автобуса находились два сотрудника полиции, догнать нападавших им не удалось. На место был вызван новый наряд полиции".

Детали: В тот же день в 19:00 в Киевской области двое неизвестных выбежали из засады и начали швырять тяжелые предметы в лобовое стекло рейсового автобуса сообщением Чернигов-Киев. Отмечается, что в момент нападения в автобусе было 10 пассажиров, водитель и 2 представителя полиции. Задержать нападавших также не удалось.

В компании пояснили, что полицейское сопровождение им предоставили из-за регулярных нападений на рейсовые автобусы сообщением Чернигов-Киев-Чернигов, но виновных до сих пор не нашли, а нападения продолжаются.

"Autolux" связывает нападения с деятельностью нелегальных перевозчиков.

В компании добавили, что обратились в Министерство внутренних дел, Министерство инфраструктуры, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Украины и к мэру Чернигова Владиславу Атрошенко с требованием срочно создать рабочую группу для решения "проблемы нелегальных перевозок и преодоления бандитизма в Киевский и Черниговской областях", а также обеспечить защиту официальных перевозчиков.

В "Autolux" отметили, что они являются официальным пассажирским перевозчиком, который имеет все необходимые разрешения и платит налоги.

Рейсовые автобусы сообщением Киев-Чернигов начали курсировать с 9 сентября.

Украинская правда
Темы: транспортполиция


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