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Більше тисячі пенсіонерів вийшли на вулиці Мінська, є затримані

Понеділок, 30 листопада 2020, 16:28
TUT.by

У столиці Білорусі Мінську понад тисячу людей похилого віку в дев'ятий раз провели марш протесту проти насильства і беззаконня.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Силовики блокували запланований маршрут, не давали людям зібратися в одну колону, блокували тротуари, проте учасники акції протесту провели ходу.

Частина учасників маршу пенсіонерів біля будівлі КДБ... водила хоровод. Потім їх відтіснили люди в шоломах і з кийками в руках.

Правозахисники повідомляють як мінімум про трьох затриманих (не рахуючи двох журналістів російського видання РІА "Новости") під час нинішнього "Маршу пенсіонерів".

Марш пенсіонерів у Мінську проводиться в дев'ятий раз.

"Бабушки и деды, идем до победы!" - скандували також учасники маршу.

Повідомляється, що в акції протесту взяли участь понад тисячу осіб.

Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.

Теми: Білорусь


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