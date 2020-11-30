Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Бабушки и деды, идем до победы!": в Минске новый марш протеста

Понедельник, 30 ноября 2020, 16:28
TUT.by

В столице Беларуси Минске более тысячи людей пожилого возраста в девятый раз провели марш протеста против насилия и беззакония.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Силовики блокировали запланированный маршрут, не давали людям собраться в одну колонну, блокировали тротуары, однако участники акции протеста провели шествие.

Часть участников марша пенсионеров возле здания КГБ… водила хоровод. После их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках.

Правозащитники сообщают как минимум о трех задержанных (не считая двух журналистов РИА Новости) во время нынешнего "Марша пенсионеров".

Марш пенсионеров в Минске проводится в девятый раз.

"Бабушки и деды, идем до победы!" - скандировали также участники марша.

Сообщается, что в акции протеста приняли участие более тысячи человек.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Байден окружит себя в Белом доме исключительно коммуникаторами-женщинами

Военные сорвали попытку вражеской ДРГ заминировать украинские позиции

Все новости...
Беларусь
Белорусского политзаключенного Тихановського обвинили в тяжком преступлении
На госТВ Беларуси показывают одних и тех же людей, но в разных ролях
В Беларуси в воскресенье задержали журналистов, фотографа и 400 протестующих
Последние новости
16:28
фото, видео"Бабушки и деды, идем до победы!": в Минске новый марш протеста
16:11
В ДТП на Закарпатье погибли 5 человек, среди жертв ребенок
16:04
Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
15:54
На пособия по 8 тысяч из COVID-фонда надо выделить 15 миллиардов – Кабмин
15:51
НАТО продолжит увеличивать присутствие в Черноморском регионе - генсек
15:50
Междугородный автоперевозчик жалуется на постоянные нападения на автобусы
15:40
Производитель вакцины от COVID-19 заявил о 100% ее эффективности для предотвращения тяжелых случаев
15:32
В Нацдепозитарии планируют повысить вознаграждение независимым директорам до 400 тысяч
15:28
Moderna подает вакцину на частичное утверждение в ЕС и США
15:24
Алгоритм достройки жилых комплексов "Аркады" покажут в течение двух недель - Кличко
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!