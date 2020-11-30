"Бабушки и деды, идем до победы!": в Минске новый марш протеста

В столице Беларуси Минске более тысячи людей пожилого возраста в девятый раз провели марш протеста против насилия и беззакония.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Силовики блокировали запланированный маршрут, не давали людям собраться в одну колонну, блокировали тротуары, однако участники акции протеста провели шествие.

Часть участников марша пенсионеров возле здания КГБ… водила хоровод. После их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках.

Правозащитники сообщают как минимум о трех задержанных (не считая двух журналистов РИА Новости) во время нынешнего "Марша пенсионеров".

Марш пенсионеров в Минске проводится в девятый раз.

"Бабушки и деды, идем до победы!" - скандировали также участники марша.

Сообщается, что в акции протеста приняли участие более тысячи человек.