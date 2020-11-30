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"Бабушки и деды, идем до победы!": в Минске новый марш протеста

Понедельник, 30 ноября 2020, 15:28
Бабушки и деды, идем до победы!: в Минске новый марш протеста
TUT.by

В столице Беларуси Минске более тысячи людей пожилого возраста в девятый раз провели марш протеста против насилия и беззакония.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Силовики блокировали запланированный маршрут, не давали людям собраться в одну колонну, блокировали тротуары, однако участники акции протеста провели шествие.

Часть участников марша пенсионеров возле здания КГБ… водила хоровод. После их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках.

Правозащитники сообщают как минимум о трех задержанных (не считая двух журналистов РИА Новости) во время нынешнего "Марша пенсионеров".

Марш пенсионеров в Минске проводится в девятый раз.

"Бабушки и деды, идем до победы!" - скандировали также участники марша.

Сообщается, что в акции протеста приняли участие более тысячи человек.

Напомним: В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.

Темы: Беларусь
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