У ЄС думають над введенням санкцій за поширення фейків

Європейська комісія вперше планує запропонувати Євросоюзу введення санкцій проти суб’єктів, які поширюють дезінформацію, а також наполягатиме на більш жорсткому механізмі нагляду за онлайн-платформами.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, посилаючись на проєкт документа, пише "Європейська правда".

У Плані дій щодо європейської демократії, який Єврокомісія повинна представити 2 грудня, йдеться про те, що "Європейському союзу необхідно більш систематично використовувати весь спектр із наявних інструментів для протидії іноземному втручанню і операціями впливу, а також їхньому подальшому розвитку".

Пропонується після публічного виявлення таких методів "зробити їх непридатними в експлуатації", аж до застосування санкцій після повторення таких незаконних дій.

Це вперше в офіційному документі Європейська комісія пропонує ввести санкції за поширення дезінформації.

У документі зазначається, що інформація може бути "оснащена іноземними гравцями". Як приклад, описуються "певні треті країни, зокрема, Росія і Китай, які брали участь в операціях впливу і кампаніях із дезінформації навколо COVID-19 у країнах ЄС, державах-сусідах і по всьому світу.

Оперативна група зі стратегічних комунікацій EastStratCom, що відстежує дезінформацію з боку Росії, виявилп понад 500 прикладів прокремлівської дезінформації щодо COVID-19 за рік і понад 10 тисяч прикладів прокремлівської дезінформації з моменту початку моніторингу в 2015 році.

Документ також пропонує більш жорсткі правила ЄС для онлайн-платформ, які "можуть використовуватися зловмисниками для поширення і розповсюдження неправдивого і такого, що вводить в оману контенту".