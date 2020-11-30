Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС думають над введенням санкцій за поширення фейків

Понеділок, 30 листопада 2020, 16:08
У ЄС думають над введенням санкцій за поширення фейків

Європейська комісія вперше планує запропонувати Євросоюзу введення санкцій проти суб’єктів, які поширюють дезінформацію, а також наполягатиме на більш жорсткому механізмі нагляду за онлайн-платформами. 

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, посилаючись на проєкт документа, пише "Європейська правда".

У Плані дій щодо європейської демократії, який Єврокомісія повинна представити 2 грудня, йдеться про те, що "Європейському союзу необхідно більш систематично використовувати весь спектр із наявних інструментів для протидії іноземному втручанню і операціями впливу, а також їхньому подальшому розвитку". 

Пропонується після публічного виявлення таких методів "зробити їх непридатними в експлуатації", аж до застосування санкцій після повторення таких незаконних дій.

Це вперше в офіційному документі Європейська комісія пропонує ввести санкції за поширення дезінформації. 

У документі зазначається, що інформація може бути "оснащена іноземними гравцями". Як приклад, описуються "певні треті країни, зокрема, Росія і Китай, які брали участь в операціях впливу і кампаніях із дезінформації навколо COVID-19 у країнах ЄС, державах-сусідах і по всьому світу.

Оперативна група зі стратегічних комунікацій EastStratCom, що відстежує дезінформацію з боку Росії, виявилп понад 500 прикладів прокремлівської дезінформації щодо COVID-19 за рік і понад 10 тисяч прикладів прокремлівської дезінформації з моменту початку моніторингу в 2015 році.

Документ також пропонує більш жорсткі правила ЄС для онлайн-платформ, які "можуть використовуватися зловмисниками для поширення і розповсюдження неправдивого і такого, що вводить в оману контенту".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: