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COVID-тести та елітні годинники: з Росії ввезли контрабанду на 9 млн гривень

Понеділок, 30 листопада 2020, 17:31

У Сумській області на березі Ворскли біля Олександрівки прикордонники помітили ймовірних контрабандистів, які після попереджувального пострілу правоохоронців втекли, залишивши ношу майже на 10 млн грн.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Джерело: Аби їх затримати, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Ті, покинувши свої ноші, втекли на територію Росії.

У 12 картонних ящиках, які вони привезли з Росії в Україну, знайшли велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс" – "HUBLOT", ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії "Patek Philippe", два флакони парфумів "Accento Sospiro" та "Sospiro Opera", а також чотири футляри для зберігання елітних годинників.

Загальна вартість товару може сягати понад 9 млн грн. Наразі він зберігається у прикордонному підрозділі.

 
 

Українська правда
Теми: Прикордонна службаконтрабандаРосія


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