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COVID-тесты и элитные часы: из России ввезли контрабанду на 9 млн гривен

Понедельник, 30 ноября 2020, 17:31

В Сумской области на берегу Ворсклы у Александровки пограничники заметили вероятных контрабандистов, после предупредительного выстрела правоохранителей убежали, оставив ношу почти на 10 млн грн.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Источник: Чтобы их задержать, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Те, покинув свою постель, убежали на территорию России.

В 12 картонных ящиках, которые они привезли из России в Украину, нашли большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено двое швейцарских часов класса "люкс" - "HUBLOT", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera", а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Общая стоимость товара может достигать более 9 млн грн. Сейчас он хранится в пограничном подразделении.

 
 

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабандаРосcия


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