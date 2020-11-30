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Зеленський створив "Королівські Бескиди"

Понеділок, 30 листопада 2020, 17:21
Зеленський створив Королівські Бескиди

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку "Королівські Бескиди" у Львівській області площею майже 9 тисяч гектарів.

Джерело: сайт президента 

Деталі: В Офісі президента пояснюють, що указ №526/2020 спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Національний природний парк "Королівські Бескиди" створюється у Львівській області. 

До його території мають включити 8997 га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні "Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс".

8691 гектар вилучається у "Галсільліс" та надається національному природному парку в постійне користування, а 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет міністрів має забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Королівські Бескиди".

Крім того, уряд повинен передбачати у проекті закону про державний бюджет України на 2021-й і наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку "Королівські Бескиди".

У сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів має функціонувати спеціальна адміністрація парку "Королівські Бескиди".

Крім того, указом №525/2020 Зеленський оголосив заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: ландшафтний заказник "Кручі" (Донецька область), ботанічний заказник "Долина ірисів" та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" (обидва – у Львівській області).

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівщинаЗеленськийекологія
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