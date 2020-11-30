Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский создал "Королевские Бескиды"

Понедельник, 30 ноября 2020, 18:21

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды" во Львовской области площадью почти 9 тысяч гектаров.

Источник: сайт президента

Детали: В Офисе президента объясняют, что указ №526/2020 направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

Национальный природный парк "Королевские Бескиды" создается во Львовской области.

В его территории должны включить 8997 га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсільліс".

8691 гектар изымается у "Галсільліс" и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, а 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества включаются в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды".

Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка "Королевские Бескиды".

В сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должна функционировать специальная администрация парка "Королевские Бескиды".

Кроме того, указом №525/2020 Зеленский объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник "Кручі" (Донецкая область), ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба – во Львовской области).

Темы: ЛьвовщинаЗеленскийэкология


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

Министры посоветуются, нужен ли локдаун – Офис Зеленского

Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за выход из конституционного кризиса

После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Байден окружит себя в Белом доме исключительно коммуникаторами-женщинами

Все новости...
Львовщина
Из-за трагедии на Львовщине проверят больницы по всей Украине
Трагедия в реанимации: в ОП раскрыли детали и пообещали кадровые выводы
Львовщина: в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
Последние новости
19:11
фотоБлаготворительный фонд на Закарпатье подозревают в сепаратизме
18:56
Кремль отреагировал на идею Санду вывести российских военных из Приднестровья
18:38
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
18:29
Германия передала украинским военным аппараты ИВЛ и средства защиты
18:23
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18:22
В ОРДЛО более 35 тысяч российских военных – разведка
18:21
Зеленский создал "Королевские Бескиды"
18:17
В Украине уволились более 5000 врачей – НСЗУ
18:09
Байден получит первый доклад разведки по вопросам нацбезопасности
17:47
Боевики дважды нарушили "тишину", бойцы ОС сбили беспилотник
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!