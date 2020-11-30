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Зеленский создал "Королевские Бескиды"

Понедельник, 30 ноября 2020, 17:21
Зеленский создал Королевские Бескиды

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды" во Львовской области площадью почти 9 тысяч гектаров.

Источник: сайт президента

Детали: В Офисе президента объясняют, что указ №526/2020 направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

Национальный природный парк "Королевские Бескиды" создается во Львовской области.

В его территории должны включить 8997 га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсільліс".

8691 гектар изымается у "Галсільліс" и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, а 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества включаются в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды".

Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка "Королевские Бескиды".

В сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должна функционировать специальная администрация парка "Королевские Бескиды".

Кроме того, указом №525/2020 Зеленский объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник "Кручі" (Донецкая область), ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба – во Львовской области).

Темы: ЛьвовщинаЗеленскийэкология
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