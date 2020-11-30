Німеччина передала українським військовим апарати ШВЛ і засоби захисту

Посол Німеччини Анка Фельдгузен у понеділок передала Головному військовому клінічному госпіталю Міноборони у Києві гуманітарну допомогу у вигляді обладнання і засобів особистого захисту від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні, пише "Європейська правда".

У рамках допомоги Бундесвер передав Збройним силам України медичних матеріалів і обладнання на суму близько 130 000 євро. Сім європалет із гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурга до Києва.

Серед обладнання - 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів. Крім того, госпіталь отримав респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі.

Відзначається, що Бундесвер надає гуманітарну допомогу Україні регулярно. У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро.

У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом навіть 3,1 мільйона євро.