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Германия передала украинским военным аппараты ИВЛ и средства защиты

Понедельник, 30 ноября 2020, 18:29

Посол Германии Анка Фельдгузен в понедельник передала Главному военному клиническому госпиталю Минобороны в Киеве гуманитарную помощь в виде оборудования и средств личной защиты от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине, пишет "Европейская правда".

В рамках помощи Бундесвер передал Вооруженным силам Украины медицинских материалов и оборудования на сумму около 130 000 евро. Семь европаллет с гуманитарным грузом были доставлены из Бланкенбурга в Киев.

Среди оборудования - 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, госпиталь получил респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфицирующие средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале.

Отмечается, что Бундесвер предоставляет гуманитарную помощь Украине регулярно. В 2019 году Главному военному клиническому госпиталю в Киеве было передано диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро.

В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, составляет в среднем даже 3,1 миллиона евро.



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