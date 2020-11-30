Благотворительный фонд на Закарпатье подозревают в сепаратизме

Служба безопасности провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины из-за фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.

Досудебное следствие также изучает факты содействия Венгрии отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создания этнической автономии на Закарпатье.