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Благотворительный фонд на Закарпатье подозревают в сепаратизме

Понедельник, 30 ноября 2020, 19:11

Служба безопасности провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины из-за фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.

Досудебное следствие также изучает факты содействия Венгрии отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создания этнической автономии на Закарпатье.

 

Украинская правда
Темы: СБУЗакарпатьесепаратизмВенгрия


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