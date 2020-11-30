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МЗС Чехії нагородило Мустафу Джемілєва медаллю

Понеділок, 30 листопада 2020, 18:41
МЗС Чехії нагородило Мустафу Джемілєва медаллю

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілев отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека, медаль "За заслуги в дипломатії".

Про це у понеділок повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн, проінформувало міністерство на своїй Facebook-сторінці.

Мустафа Джемілев, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини".

У зв’язку з пандемією COVID-19 забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром не можливо, тому медалі будуть передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДжемілєвЧехіядипломатичні відносини
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