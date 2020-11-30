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МИД Чехии наградил Мустафу Джемилева медалью

Понедельник, 30 ноября 2020, 19:41

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, медаль "За заслуги в дипломатии".

Об этом в понедельник сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран, проинформировало министерство на своей Facebook-странице.

Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека".

В связи с пандемией COVID-19 обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром невозможно, поэтому медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях.

Темы: ДжемилевЧехиядипломатические отношения


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