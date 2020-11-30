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У Франції на тлі протестів переглянуть контроверсійну статтю закону про захист поліції

Понеділок, 30 листопада 2020, 19:16

Лідери фракцій, що мають більшість у Національній асамблеї - нижній палаті парламенту, оголосили, що контроверсійну статтю 24 "закону про глобальну безпеку", яка стосується захисту поліцейських від переслідування, буде "повністю переписано". 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Le Figaro, про це оголосив лідер партії Макрона "Вперед, Республіко" Крістоф Кастанер разом з лідерами фракцій MoDem та Agir.

Стаття 24 у проєкті, вже прийнятому Нацасамблеєю в першому читанні, пропонує криміналізувати розповсюдження фото чи відео з поліцейськими "з недобрими намірами". 

Критики нововведення, серед яких профспілки журналістів і правозахисники, вважають, що це створює загрозу для свободи слова та громадського контролю за тим, щоб дії правоохоронців не виходили за рамки повноважень. 

Як повідомили лідери фракцій, парламентська більшість у співпраці із Сенатом запропонує нову версію статті, щоб "зняти усі двозначності" щодо її інтерпретації. 

За кілька годин до цього лідери фракцій та глава МВС зустрічалися з президентом Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, щоб обговорити реагування на масові протести у зв’язку з просуванням законопроєкту та кількома іншими інцидентами, що загострили суспільне обурення - розгін нелегального табору мігрантів на центральній площі Парижу та жорстке затримання поліцією темношкірого музиканта.

Нагадаємо, 28 листопада у низці міст Франції відбулися багатотисячні протести проти статті 24, що подекуди переросли у жорсткі сутички з правоохоронцями.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, у всій країні протест зібрав понад 133 тисяч осіб, порівняно з 22 тисячами минулої суботи,  з яких у Парижі - 46 тисяч. Організатори стверджують, що в акціях взяли участь близько півмільйона французів. 

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