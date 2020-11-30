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Во Франции на фоне протестов пересмотрят противоречивую статью закона о защите полиции

Понедельник, 30 ноября 2020, 19:16

Лидеры фракций, имеющих большинство в Национальной ассамблее - нижней палате парламента Франции, объявили, что противоречивую статью 24 "закона о глобальной безопасности", что касается защиты полицейских от преследований, будет "полностью переписано".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV и Le Figaro, об этом объявил лидер партии Макрона "Вперед, республика" Кристоф Кастанер вместе с лидерами фракций MoDem и Agir.

Статья 24 в проекте, уже принятом Нацасамблеей в первом чтении, предлагает криминализировать распространение фото или видео с полицейскими "с недобрыми намерениями".

Критики нововведения, среди которых профсоюзы журналистов и правозащитники, считают, что это создает угрозу для свободы слова и общественного контроля за тем, чтобы действия правоохранителей не выходили за рамки полномочий.

Как сообщили лидеры фракций, парламентское большинство в сотрудничестве с Сенатом предложит новую версию статьи, чтобы "снять все двусмысленности" в ее интерпретации.

За несколько часов до этого лидеры фракций и глава МВД встречались с президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить реагирование на массовые протесты в связи с продвижением законопроекта и несколькими другими инцидентами, что обострили общественное возмущение - разгон нелегального лагеря мигрантов на центральной площади Парижа и жесткое задержание полицией темнокожего музыканта.

Напомним, 28 ноября в ряде городов Франции состоялись многотысячные протесты против статьи 24, которые местами переросли в жесткие столкновения с правоохранителями.

По официальным данным Министерства внутренних дел, во всей стране протест собрал более 133 тысяч человек, по сравнению с 22 тысячами в минувшую субботу, из которых в Париже - 46 000. Организаторы утверждают, что в акциях приняли участие около полумиллиона французов.

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