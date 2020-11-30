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Туреччина запроваджує нічну комендантську годину, а у вихідні - цілодобову

Понеділок, 30 листопада 2020, 20:54

Туреччина для боротьби з коронавірусом запровадить нічну комендантську годину, а у вихідні дні - цілодобову заборону виходити з дому. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu, про це оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Щоденна комендантська година діятиме з 21-00 до 5-00, починаючи з вівторка, 1 грудня. У вихідні дні заборона на вихід з дому починатиметься з 21-00 п’ятниці до 05-00 понеділка. 

"Щоб зменшити негативний вплив епідемії, у нас немає іншого варіанту, окрім як знизити мобільність… Тепер у суботу та неділю ми маємо залишатися вдома", - заявив Ердоган. 

Комендантська година не поширюватиметься на працівників продуктових магазинів та закладів, що надають послуги доставки.

На додачу до цих обмежень, припиняється робота дитсадків та ясел. 

Ресторани зможуть продавати страви тільки на доставку.

Також будуть встановлені обмеження на користування громадським транспортом. 

Весілля та похорони будуть дозволені за участі не більше 30 осіб.

За даними міністерства охорони здоров'я, за останню добу в країні виявили 31 219 заражень коронавірусом, 188 пацієнтів померли.

Зазначимо, лише кілька днів тому Туреччина почала враховувати у статистиці безсимптомних пацієнтів. "На прохання народу, ми надалі будемо включати у щоденну статистику безсимптомних пацієнтів з позитивним результатом", - заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.  

Відтоді щоденний приріст заражень "злетів" від кількох тисяч до одразу 28-30 тисяч за добу. У звітах міністерства окремими цифрами вказується "кількість виявлених заражень" та "кількість пацієнтів".



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