Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Турция вводит ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточный

Понедельник, 30 ноября 2020, 20:54

Турция для борьбы с коронавирусом введет ночной комендантский час, а в выходные дни - круглосуточный запрет выходить из дома.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ежедневный комендантский час будет действовать с 21-00 до 5-00, начиная со вторника, 1 декабря. В выходные дни запрет на выход из дома будет начинаться с 21-00 пятницы и длиться до 05-00 понедельника.

"Чтобы уменьшить негативное влияние эпидемии, у нас нет другого варианта, кроме как снизить мобильность ... Теперь в субботу и воскресенье мы должны оставаться дома", - заявил Эрдоган.

Комендантский час не будет распространяться на сотрудников продуктовых магазинов и заведений, предоставляющих услуги доставки.

В дополнение к этим ограничениям, прекращается работа детсадов и яслей.

Рестораны смогут продавать блюда только на доставку.

Также будут установлены ограничения на пользование общественным транспортом. Свадьба и похороны будут разрешены с участием не более 30 человек.

По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в стране обнаружили 31 219 заражений коронавирусом, 188 пациентов умерли.

Отметим, всего несколько дней назад Турция начала учитывать в статистике бессимптомных пациентов. "По просьбе народа, мы в дальнейшем будем включать в ежедневную статистику бессимптомных пациентов с положительным результатом", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

С тех пор ежедневный прирост заражений "взлетел" от нескольких тысяч до сразу 28-30 тысяч. В отчетах министерства отдельными цифрами указывается "количество выявленных заражений" и "количество пациентов".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов

В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье

Заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение

видеоПутин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Карантин выходного дня отменен. В Украине будет действовать оранжевая зона

Все новости...
Последние новости
22:19
Ткаченко предлагает активно "отпраздновать" отмену карантина выходного дня
21:58
Новости экономики: "ФОПы" объединяются с "евробляхерами", Рада приняла виртаульные валюты
21:46
Кулеба рассказал о главных результатах встречи с министрами стран НАТО
21:34
Бюджет-2021: Шмыгаль и Марченко приехали на заседание "Слуги народа"
21:23
В Украине начали штрафовать за нарушение ПДД иностранцев
21:10
Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов
20:52
Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривне
20:35
НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии
20:22
ОАЭ предоставили Украине партию COVID-тестов и масок - ОПУ
20:01
Спиртзавод на Тернопольщине продали за 80 млн
Все новости...