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"Хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч": Третьякова про COVID-допомогу

Понеділок, 30 листопада 2020, 22:36

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави.

Джерело: Третьякова під час засідання комітету

Пряма мова Третьякової: "Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає. Навіть якщо то Німеччина, яка допомагає, вона допомагає лише тим, хто сплатив… самозайняті особи сплатили там, наприклад, 9 тисяч євро податків на рік – отримали 5 чи 6. Тобто, навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують.

Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно.

Суми, які ми виплачуємо, вони співрозмірні, але державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує податки".

Що було раніше: Третьякова в кінці травня під час онлайн-дискусії, яку організувала Київська школа економіки, сказала, щодо соціальних виплат, зокрема, таке: "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

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Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для  підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи  та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.
  • Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.
  • Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про допомогу бізнесу та громадянам, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд грн з COVID-фонду.

Українська правда
Теми: коронавірусбюджетСлуга народу


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