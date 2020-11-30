"Хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч": Третьякова про COVID-допомогу

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави.

Джерело: Третьякова під час засідання комітету

Пряма мова Третьякової: "Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає. Навіть якщо то Німеччина, яка допомагає, вона допомагає лише тим, хто сплатив… самозайняті особи сплатили там, наприклад, 9 тисяч євро податків на рік – отримали 5 чи 6. Тобто, навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують.

Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно.

Суми, які ми виплачуємо, вони співрозмірні, але державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує податки".

Що було раніше: Третьякова в кінці травня під час онлайн-дискусії, яку організувала Київська школа економіки, сказала, щодо соціальних виплат, зокрема, таке: "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

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