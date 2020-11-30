"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч": Третьякова о COVID-помощи

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не оплатили в казну 8000 гривен налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства.

Источник: Третьякова во время заседания комитета

Прямая речь Третьяковой: "Должно быть железное правило: ты заплатил налоги - государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает, она помогает тем, кто оплатил ... самозанятые лица уплатили там, например, 9000 евро налогов в год - получили 5 или 6, то есть, даже не 100% оплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно.

Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги".

Что было раньше: Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сказала, относительно социальных выплат, в частности, следующее: "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".

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Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.