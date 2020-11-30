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У Британії допустили, що невакцинованих людей не пускатимуть в бари і ресторани

Понеділок, 30 листопада 2020, 22:58

Люди, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, можуть зіткнутися з обмеженням нормального життя, оскільки ресторани, бари, кінотеатри і спортивні заклади у майбутньому можуть їх не пускати. 

Таке припущення зробив британський міністр Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Захаві сказав, що вакцинація повинна бути добровільною. Втім відповідаючи на питання BBC, чи буде діяти так званий "паспорт імунітету", Захаві сказав, що інформація про вакцинування людини від COVID-19 може бути вказана в телефонному додатку, який інформуватиме місцевих лікарів про статус особи.

"Але я також думаю, що ресторани, бари, кінотеатри та інші місця, спортивні споруди, ймовірно, також будуть використовувати цю систему", - сказав Захаві.

"Тиск буде в обох напрямках: з боку постачальників послуг, які скажуть: покажіть нам, чи ви були вакциновані. Але ми також зробимо цю технологію максимально простою і доступною", - додав міністр.

В останні роки органи охорони здоров'я багатьох країн стали все більше непокоїтися через поширення груп противників вакцинації, які особливо активні в соціальних мережах.

Захаві сказав, що Google, Facebook і Twitter повинні робити більше для перевірки фактів щодо протилежних поглядів на вакцини.

Разом з тим він відмовився назвати будь-яку конкретну дату початку вакцинації, оскільки жоден з препаратів ще не був схвалений у Британії для широкого використання.



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