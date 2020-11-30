Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії допустили, що невакцинованих людей не пускатимуть в бари і ресторани

Понеділок, 30 листопада 2020, 21:58

Люди, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, можуть зіткнутися з обмеженням нормального життя, оскільки ресторани, бари, кінотеатри і спортивні заклади у майбутньому можуть їх не пускати. 

Таке припущення зробив британський міністр Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Захаві сказав, що вакцинація повинна бути добровільною. Втім відповідаючи на питання BBC, чи буде діяти так званий "паспорт імунітету", Захаві сказав, що інформація про вакцинування людини від COVID-19 може бути вказана в телефонному додатку, який інформуватиме місцевих лікарів про статус особи.

"Але я також думаю, що ресторани, бари, кінотеатри та інші місця, спортивні споруди, ймовірно, також будуть використовувати цю систему", - сказав Захаві.

"Тиск буде в обох напрямках: з боку постачальників послуг, які скажуть: покажіть нам, чи ви були вакциновані. Але ми також зробимо цю технологію максимально простою і доступною", - додав міністр.

В останні роки органи охорони здоров'я багатьох країн стали все більше непокоїтися через поширення груп противників вакцинації, які особливо активні в соціальних мережах.

Захаві сказав, що Google, Facebook і Twitter повинні робити більше для перевірки фактів щодо протилежних поглядів на вакцини.

Разом з тим він відмовився назвати будь-яку конкретну дату початку вакцинації, оскільки жоден з препаратів ще не був схвалений у Британії для широкого використання.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: